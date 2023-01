Auto abbatte pali e velobox

Nonostante il grande spavento, non ha per fortuna riportato conseguenze fisiche la donna che nella tarda serata della vigilia dell’Epifania ha perso il controllo dell’auto sulla provinciale Bastia, all’altezza della frazione lughese di Giovecca. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, la vettura è uscita di strada all’altezza dell’incrocio con via Gardizza, abbattendo un segnale stradale, un velobox, una recinzione di pali di legno e colpendo una cabina del del gas metano. La donna alla guida dell’auto, una 51enne di Argenta residente nel Conselicese, era al volante di un Suv Audi e stava procedendo lungo la Bastia con direzione di marcia Sant’Agata sul Santerno-Lavezzola, quando ha perso il controllo della vettura che è carambolata fuori strada. Oltre a due pattuglie del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, sul posto è intervenuto il personale reperibile di Hera che ha provveduto alla messa in sicurezza della struttura contro la quale l’auto era piombata.

Luigi Scardovi