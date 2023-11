Auto alluvionata, ma per me niente fondi

Sono dipendente del Servizio Sanitario Nazionale attualmente in forza all’ospedale di Faenza presso il Pronto Soccorso. Risiedo nel comune di Faenza da quattro anni, a causa dei danni subìto durante l’alluvione di maggio ho perso la mia auto (che ho provveduto a rottamare seguendo le procedure da codice di legge) che utilizzavo per gli spostamenti da e verso il posto di lavoro.

Purtroppo l’auto era intestata a mio babbo che risiede in Sicilia, quindi non ho potuto accedere ai fondi regionali stanziati come aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione. Vorrei chiedere spiegazioni, in quanto penso di rientrare nelle persone aventi diritto al rimborso a quello che è il bonus per coprire i danni riscontrati durante l’alluvione. Risegnalo che l’auto è quella che utilizzo per gli spostamenti lavorativi personali quindi ho dovuto ricomprarla,utilizzando i miei fondi.

Giuliana Giglione

Dopo la pioggia strade allagate

Ma le fogne funzionano?

Questa mattina (ieri ndr) dopo le piogge delle ore precedenti molte strade ravennati erano allagate e piene di pozze.

Non sono certamente un tecnico ma penso che dipenda dalle fogne che non vengono pulite come si dovrebbe e non tengono. Dopo l’alluvione di maggio cose così non dovrebbero più succedere.

Lettera firmata