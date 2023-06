Auto alluvionate, serve un aiuto concreto

Vorrei fare un appello alle case automobilistiche per aiutarci nell‘acquisto di nuove autovetture visto le nostre che sono andate distrutte. Sono un cittadino delle zone colpite dall’alluvione, io non ho avuto i mezzi devastati dal fango, ma quasi tutti i miei concittadini non hanno più la vettura o il mazzo per lavorare e muoversi. Chiederei alle case automobilistiche di un gesto solidale e generoso tutti quelli che hanno avuto il proprio mezzo distrutto dall’alluvione portandolo alla concessionaria di zona ne possono avere uno della stessa fascia di mercato con uno sconto (magari del 50%) con il restante finanziato a tasso zero.

Per noi sarebbe un grande aiuto, per le case automobilistiche forse una goccia nel mare. Grazie comunque a tutti gli aiuti di qualsiasi genere ed entità.Abbiamo veramente bisogno di tutti.

Massimo Berni