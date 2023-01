Auto, annus horribilis. Vendite in picchiata

di Roberto Romin

Il 2022 è stato l’annus horribilis del mercato dell’auto nella nostra provincia. Solo 8.071 auto immatricolate nell’arco dei 12 mesi. Mai, nella storia, si era registrato un dato così negativo. Mai si era scesi sotto la soglia delle novemila immatricolazioni. Il covid, coi problemi di approvvigionamento dei componenti, e la crisi internazionale, hanno evidentemente inciso, ma Ravenna ha in ogni caso compiuto un tonfo clamoroso. Nell’album dei ricordi restano cifre da non credere. Dal 1990 ad oggi – secondo i dati elaborati da Unrae, l’Unione nazionale dei rappresentanti di veicoli esteri – il record resta quello stabilito nel ’92, con 19.886 auto vendute. Fino al 2007, considerato l’ultimo anno di ‘benessere’, non si era mai scesi sotto le 13.500.

Anche dal 2008, ovvero il primo anno di crisi, e fino al 2012, si era sempre arrivati oltre le diecimila. Per due anni (2013 e 2014) si registrò una flessione (rispettivamente 9.607 e 9.424), ma poi, fino al 2019 – cioè l’anno pre covid – si ‘viaggiò’ fra le 11mila e le 13mila immatricolazioni. Nel 2020 e nel 2021 si è poi scesi a 9.600. Il resto è cronaca. La cronaca di una crisi generalizzata, che la nostra provincia ha avvertito in maniera più consistente rispetto a molte altre realtà. Il dato nazionale parla infatti di un -9,7% rispetto al 2021. Ravenna è a -16,27%.

Il dato regionale riporta un -6,31%, ma è da interpretare, per via della performance di Reggio Emilia (+50,94%). Escludendo la provincia del ‘tricolore’, l’Emilia Romagna è a -14,71%, e dunque più o meno in linea con Ravenna. Ravenna che, tuttavia, conserva ancora una quota di mercato significativa. E questa rimane l’unica cifra positiva. Le 8.071 immatricolazioni, ‘valgono’ infatti il 5° posto dietro a Bologna, Reggio Emilia, Modena e Parma, ma davanti a Forlì Cesena (6.730), Ferrara (6.651), Piacenza (5.540) e Rimini (5.447). In un anno, Ravenna ha comunque ‘perso’ 1.626 auto.

Anche per quanto riguarda la ‘classifica’ delle quote di mercato per marca, ci sono delle news per certi versi clamorose. Ancora una volta, la nostra provincia non parla più italiano, ma, stavolta, non è il tedesco, bensì il francese la lingua ufficiale. Questo era il podio del 2020: Volkswagen 970 auto immatricolate; Fiat 951; Peugeot 734. Nel 2021 la casa di Torino aveva confezionato il controsorpasso: Fiat 882; Volkswagen 850; Peugeot 738. Il 2022 ha rimescolato le carte, con un’impensabile esclusione dal podio: Peugeot 720; Volkswagen 680; Dacia 651. Fiat è al 4° posto, con 590 auto vendute e una contrazione del 33%.

I dati (percentuali) positivi sorridono a Dacia, Mercedes, Audi, Cupra, Dr, Honda, Alfa Romeo, Evo e Mg. Di questo ristretto elenco fanno parte anche marchi considerati del segmento ‘lusso’, come Porsche e Maserati. Sono performance che possono stimolare diverse riflessioni. Noi proponiamo i numeri ‘nudi e crudi’. Le vendite di Porsche sono aumentate da 20 a 31; le Maserati da 4 a 13; le Ferrari da 1 a 2; le Bentley da 0 a 1. In flessione solo le Jaguar (da 49 a 37). Nessuna Lamborghini (nel 2021 ne era stata immatricolata una).