Auto contro Doblò sulla Brisighellese: 81enne portato al Bufalini

Scontro fra due auto a Brisighella, 81enne portato all’ospedale Bufalini con l’elicottero. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, una Panda procedeva verso Faenza sulla Brisighellese (che in quel tratto si chiama viale de Gasperi) e ha svoltato a sinistra in via Baccarini. In quel momento, lo scontro con un Doblò che proveniva dalla direzione contraria sulla Sp302. L’impatto è stato semi-frontale. Fra le persone coinvolte un uomo di 65 anni e un 81enne che ha avuto le conseguenze peggiori: è stato portato all’ospedale Bufalini in elicottero. Sul posto 118, polizia locale e vigili del fuoco volontari di Casola Valsenio.