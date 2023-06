Auto da riparare dopo l’alluvione: "Diffidate degli abusivi"

Confartigianato invita chi abbia avuto danni ai propri veicoli, ad affidarsi esclusivamente a

operatori autorizzati e a diffidare degli abusivi. In primo luogo perché, trattandosi di beni mobili registrati, la responsabilità (non solo per la circolazione, ma anche per la corretta demolizione una volta fuori uso) rimane in carico all’intestatario.

I danni da alluvione sono molto gravi, soprattutto all’elettronica, dove è spesso impossibile verificare che l’umidità non sia penetrata in cablaggi elettrici e centraline sigillate. Anche per questo bisogna affidarsi ad autoriparatori regolari, che sapranno verificare i mezzi e consigliare il meglio, diffidando di abusivi e meccanici improvvisati.