Auto danneggiate, un aiuto da La Cassa

La Cassa di Ravenna per sostenere le famiglie a basso reddito colpite dall’alluvione che hanno la necessità di sostituire o riparare l’autovettura alluvionata, ha stanziato un plafond per l’erogazione di prestiti personali senza alcun costo per l’alluvionato. Infatti gli interessi del prestito saranno integralmente a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. L’importo massimo di tali prestiti è di 20mila euro e la durata massima di 60 mesi. Anche attraverso questa tempestiva iniziativa la Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna intendono dare un forte segnale di sostegno alle famiglie alluvionate.