Auto elettriche a passo d’uomo. In 10 mesi 292 immatricolazioni pari solo al 3,36% del mercato

La situazione del mercato delle auto elettriche è estremamente complessa e la nostra provincia non sfugge certo alle logiche e alle tendenze del mercato mondiale. Rho Motion, società di ricerche londinese per il mercato della mobilità elettrica, ha evidenziato che l’Europa, nel 2024, ha visto un rallentamento dei volumi, ma in altre parti del mondo la vendita di veicoli elettrici e ibridi è aumentata. La Cina, ad esempio, ha registrato un aumento del 30% rispetto al 2023, mentre negli Stati Uniti ed in Canada si arriva ad un +10%. Nella prima metà del 2024, in Europa sono stati venduti circa 1,5 milioni di veicoli elettrici, solo l’1% in più rispetto al primo semestre del 2023. La Germania ha visto un calo del 9%, mentre la Francia un aumento dell’8%. E in Italia? Grazie agli incentivi disponibili da giugno (e terminati in appena 9 ore...), sono stati venduti quasi ventimila veicoli elettrici. Tuttavia c’è stato un calo di oltre il 10% rispetto al 2023.

A causa di questi numeri, diverse case automobilistiche hanno deciso di modificare le proprie strategie per far fronte alle richieste dei clienti. I motivi sono noti: scarsa autonomia, poche colonnine per la ricarica e prezzi ancora troppo alti. Nella nostra provincia, l’andamento delle immatricolazioni non sfugge alle logiche, né ai flussi, delle medie nazionali, che oggi non raggiungono il 4%. Si tratta tuttavia ancora di cifre poco rilevanti. Ma lo ‘storico’ è quantomeno interessante per capire quanto si sia evoluta la propensione green dei ravennati. Nel 2019, nel nostro territorio, le immatricolazioni ‘elettriche pure’, cioè al netto delle ibride, furono 45 su 13.004 auto vendute, pari allo 0,35%.

Nel 2020, l’anno del covid, salirono a 166 su 9.658, per l’1,72%. Nel 2021 c’è stato il boom, con 403 immatricolazioni ‘elettriche’ (75 nel solo mese di settembre) su 9.607 pari al 4,17%. Nel 2022 si è registrata una considerevole flessione, con 294 immatricolazioni su un totale provinciale di 8.071, pari al 3,64%. L’anno scorso si è risalita un po’ la china in termini numerici, con 351 auto elettriche immatricolate (50 a marzo, il record) su 10.150, ma la percentuale è ulteriormente scesa, seppur di poco, al 3,46%.

Il 2024 è in linea, se non leggermente in flessione, con i dati degli ultimi anni. A tutto il mese di ottobre, a Ravenna e provincia, sono state immatricolate 292 auto ‘elettriche pure’ (62 a giugno in concomitanza con gli incentivi) su un totale di 8.692, pari al 3,36%.