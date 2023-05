Auto finisce contro un albero Ventiquattrenne perde la vita

Un ragazzo di 24 anni morto e altri due giovani feriti. È il tragico bilancio del grave incidente accaduto nella serata di domenica all’incrocio tra le vie Graziadei e Banfi, nell’Imolese.

Erano circa le 23 quando la Mercedes Clk su cui viaggiava il 24enne Qerim Gjepali, originario dell’Albania e residente a Massa Lombarda è finita contro un albero non lasciando scampo al giovane.

A condurla era un connazionale 23enne che, nel grave scontro, ha riportato traumi piuttosto seri che hanno reso necessario l’immediato trasporto con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna dove i medici, all’arrivo del ragazzo, hanno deciso di riservarsi la prognosi. Ferito anche il 19enne di origine romena che viaggiava sui sedili posteriori del veicolo e che ha riportato lesioni di minor gravità ed è stato quindi trasportato, comunque d’urgenza, all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale del Circondario imolese, guidata dal comandante Daniele Brighi, giunta sul posto assieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco che hanno liberato i giovani rimasti incastrati nelle lamiere dell’auto. Lo scontro contro l’albero, infatti, è stato molto violento. Così forte da non lasciare speranza a Qerim che era seduto sul sedile anteriore destro. Al momento restano aperte tutte le ipotesi: dal guasto al veicolo a un malore del conducente o a una manovra improvvisa per evitare un ostacolo in strada. I rilievi della polizia locale serviranno inoltre ad accertare anche a quale velocità l’auto stesse viaggiando.

Qerim era nato a Durazzo il 19 dicembre 1998 e abitava in via Gian Battista Bassi a Massa Lombarda. La notizia del tragico incidente, che ha visto coinvolti anche i suoi amici, si è subito sparsa in paese dove il 24enne era piuttosto conosciuto.