Auto fuori strada, feriti marito e moglie

Villa San Martino (Ravenna), 20 settembre 2023 – E’ di due feriti, una coppia di coniugi residenti nel faentino, il bilancio di una paurosa uscita di strada di un’auto, verificatasi oggi pomeriggio lungo via Pedergnana Superiore tra la frazione lughese di Villa San Martino e Sant’Agata sul Santerno.

Intorno alle 15.30 una 69enne che era volante di una Nissan Qashqai, stava percorrendo, con a bordo il marito 75enne, la suddetta via con direzione di marcia Villa San Martino-rotatoria del ‘Deka’.

Poco prima dell’incrocio con via Plontino, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, l’automobilista ha perso il controllo della vettura arrestando la sua corsa in un fossato che corre a lato della stessa via Plontino.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, una squadra dei Vigili del Fuoco del vicino Distaccamento di Lugo e la Polizia Locale della Bassa Romagna, mentre in campo circostante è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’.

La 69enne è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ravenna con traumi e ferite di media gravità. Più serie le condizioni dell'uomo, trasportato in elicottero, in condizioni di media gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge ed il successivo recupero del mezzo coinvolto, la circolazione lungo un breve tratto di via Pedergnana Superiore è stata regolata a senso unico alternato dalla Polizia Locale.