Auto fuoristrada, una centenaria tra i feriti

È di quattro feriti, tutti trasportati all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio di due paurosi incidenti: uno avvenuto poco prima dell’alba della vigilia e l’altro il giorno di Natale, verificatisi rispettivamente lungo la diramazione dell’A14 dir tra Bagnacavallo e Ravenna e alle porte di Alfonsine. Partiamo da quest’ultimo, avvenuto il pomeriggio del giorno di Natale intorno alle 16.30, quando un 50enne che al volante di un Opel ‘Mokka’ stava percorrendo via Stroppata (SP 18) con direzione di marcia Fusignano-Alfonsine, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo della vettura, finendo in fossato sulla destra. A bordo della vettura c’erano il padre 87enne del conducente e la suocera di quest’ultimo, una signora centenaria. Sul posto sono intervenute due ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi di legge nonchè per regolare la viabilità, il personale della Polizia locale. A riportare la peggio è stata la centenaria, trasportata in ambulanza, con un codice di massima gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Traumi di media gravità, invece, per l’87enne, anch’egli trasportato in ambulanza al nosocomio cesenate. Illeso invece il conducente. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione della vettura, un tratto di via Stroppata è stato inizialmente chiuso al traffico ed in seguito regolato a senso unico alternato.

L’altra uscita di strada è invece avvenuta della notte tra il 23 e il 24 lungo il tratto dell’A14 Dir compreso tra Bagnacavallo e Ravenna, quando una Volkswagen T-Roc su cui viaggiavano (in direzione Ravenna) un 22enne e un 19 enne, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Forlì è uscita di strada al chilometro 21+400, abbattendo la rete di protezione e arrestando la sua corsa in un campo. A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni utenti in transito. Sul posto sono intervenute due ambulanze unitamente all’auto medica, ai vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo (a scopo precauzione è giunta anche l’autogru dalla centrale di Ravenna) e come detto alla Polstrada di Forlì. Dopo una prima valutazione delle condizioni dei due feriti (entrambi coscienti e collaborativi), il personale del 118, alla luce della dinamica del sinistro, ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero di ‘Bologna Soccorso’. I due giovani sono stati trasportati (uno in elicottero), con un codice di media gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

