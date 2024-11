Auto impazzita a Ravenna invade la ciclabile

Ravenna, 14 novembre 2024 – Nella giornata di ieri Ravenna è stata teatro di due incidenti, uno dei quali ha avuto conseguenze particolarmente gravi. Il primo sinistro si è verificato intorno alle ore 8 in via Sant’Alberto. Una studentessa diciottenne, in sella alla sua bicicletta, stava attraversando sulle strisce pedonali provenendo da via Narsete, quando è stata colpita da un autobus diretto verso il centro.

L’impatto si è verificato sul lato anteriore sinistro del mezzo, causando alla ragazza un violento urto con il parabrezza, per poi essere sbalzata a terra. La giovane è stata portata in ospedale in condizioni classificate di media gravità. Tra i passeggeri dell’autobus si trovava una donna in stato di gravidanza, che ha avuto una crisi di panico e per cui è stato necessario un controllo in ospedale.

Il secondo incidente, più grave, si è verificato intorno alle ore 13, all’angolo tra via Darsena e via Candiano. Un’auto, una Lancia Ypsilon impazzita, guidata da un 59enne ravennate, trovato positivo all’etilometro, ha perso il controllo mentre procedeva in direzione di piazza Caduti sul Lavoro, invadendo la pista ciclopedonale e finendo oltre il muretto di contenimento.

L’auto ha colpito due donne sui trent’anni. Una ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori ed è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Bufalini; l’altra è stata condotta all’ospedale di Ravenna con ferite meno gravi.

Sottoposto all’alcoltest, l’investitore aveva un tasso di poco superiore a 0,5 g/l ed è scattato il ritiro della patente.