Auto in piazza XIII Giugno: "Avanti col secondo stralcio"

Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel della lunga vicenda che ha visto protagonista piazza XIII Giugno a Lugo. Alla fine di marzo è terminato infatti il primo dei tre stralci dei lavori di rifacimento affidati alla ditta Zini di Imola che, avviati a inizio 2024 per il costo di un milione e 400.000 euro permetteranno, al termine, la piena fruizione dell’area adibita a parcheggio. Ora le auto possono parcheggiare nella porzione di piazza che qualche anno fa era stata interdetta anche ai pedoni e alle biciclette per i problemi di sicurezza collegati al manto, del tutto sconnesso e ondulato con dislivelli, fra una cunetta e l’altra, anche importanti. I lavori del secondo stralcio, che andrà a sistemare l’altra metà del parcheggio che si affaccia su via Concordia, sono iniziati in modo sequenziale e "probabilmente – spiega l’assessora ai Lavori pubblici, Veronica Valmori – si concluderanno verso la fine di giugno o l’inizio di luglio. Terminata quella parte resta da sistemare il tratto a forma di ‘L’ che affianca la caserma dei carabinieri e il complesso Diamanti destinato al passaggio dei veicoli e non a parcheggio. L’area sarà attrezzata anche da colonnine per la ricarica delle bici elettriche". In autunno si provvederà alla piantumazione degli alberi che andranno a dividere internamente i blocchi di stalli e al rifacimento della segnaletica, al momento provvisoria e tracciata per questo con la vernice di colore arancione.

"I lavori proseguono in modo spedito – continua Valmori –. Non dovrebbero quindi esserci intoppi fino al termine del cantiere. Stiamo incontrando i commercianti a piccoli gruppi in attesa di poter organizzare una riunione plenaria in prossimità della chiusura del progetto. Al momento loro hanno soprattutto rapporti con la ditta che sta eseguendo i lavori ed i suoi referenti per risolvere le problematiche di natura tecnica legate al proseguire dei lavori". Per piazza XIII Giugno sembra quindi essere quasi chiuso quel lungo capitolo apertosi nel 2009 quando alla società Foro Boario fu affidato il compito di trasformare la piazza in un parcheggio. All’epoca furono stanziati 450.000 euro poi diventati 712.550 per effetto dell’adeguamento dei costi di materie prime e bonifica del suolo. Terminati i lavori, il manto di copertura del parcheggio ha iniziato a dare problemi. Da quel momento è partita una lunga vicenda giudiziaria che ha bloccato per anni ogni possibile intervento risolutivo, fino al 2023 quando è giunta all’amministrazione l’autorizzazione ad intervenire con risorse proprie. Fatta la variazione di bilancio che ha sbloccato le somme, il cantiere è finalmente partito. "Non è ancora finita – precisa Valmori – ma sicuramente siamo a buon punto".

Monia Savioli