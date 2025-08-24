"Auto in sosta vietata per la Festa dell’Unità"

Negli ultimi giorni, dicono i consiglieri comunali Annalisa Pittalis e Gino Guidi (Fratelli d’Italia), "siamo stati contattati da diversi cittadini di Castiglione di Cervia, esasperati dalla situazione dei parcheggi selvaggi verificatasi in occasione del Festival dell’Unità. Siamo consapevoli che il Festival sia un appuntamento importante e che attiri molte persone. Tuttavia, proprio per questo, chi lo organizza – un partito politico che ha anche rappresentanza in Consiglio Comunale (il Pd, ndr) – dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire una gestione ordinata della viabilità, prevedendo aree adeguate di parcheggio e il rispetto delle regole".

Inoltre "non riteniamo giusto che, mentre sulla costa e davanti all’ ospedale civile vigono controlli rigidi e puntuali, anche tramite l’impiego degli ausiliari del traffico, a Castiglione di Cervia sembri invece valere una sorta di zona franca, dove ogni comportamento viene tollerato. Questa disparità di trattamento non è accettabile. Chiediamo pertanto che l’Amministrazione comunale intervenga affinché vengano predisposti piani di parcheggio adeguati in occasione di eventi così partecipati; vengano garantiti controlli effettivi, al pari di quelli attuati sul litorale, soprattutto in occasione di appuntamenti molto partecipati;  si tutelino i residenti, che non possono subire disagi per la mancanza di regole o di vigilanza".