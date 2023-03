Auto nella voragine sulla Classicana "Chiederò risarcimento ad Anas"

Una voragine profonda un metro e larga quasi un metro e mezzo per uno, si è aperta all’improvviso ieri mattina nell’asfalto della Classicana. In quel momento nella corsia di sorpasso della carreggiata nord in direzione Ferrara stava passando una Volkswagen Maggiolino che è finita dentro la grande buca con la ruota anteriore sinistra e lì è rimasta imprigionata con il fanale anteriore sinistro schizzato fuori. Fortunatamente l’uomo alla guida, un settantenne originario di Taranto, è rimasto illeso ma i danni alla vettura sono diversi. Tanto che il conducente ha già annunciato che chiederà un risarcimento ad Anas, intervenuta sul posto con squadre di tecnici.

L’allarme per l’auto incastrata nella voragine delle dimensioni di 1 metro e 40 per 90 centimetri e profonda un metro, che si è formata sulla Statale Adriatica nel tratto che prende il nome di Classicana, a mezzo chilometro dallo svincolo per Fornace Zarattini, è stato lanciato intorno alle 9 di ieri. Immediatamente sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Ravenna, essendo la Polizia stradale impegnata in un tamponamento tra tre veicoli avvenuto nella carreggiata opposta, senza feriti ma con perdita di gasolio.

Una volta accertato che il conducente della Volkswagen Maggiolino non aveva riportato ferite, i vigili hanno proceduto con i rilievi e la gestione del traffico che ha subìto importanti rallentamenti.

Sul posto naturalmente sono arrivati anche i tecnici Anas, alcuni dei quali anche da Rimini, che hanno ridotto la carreggiata a una sola corsia di marcia, mettendo in sicurezza il tratto e attivandosi per un pronto ripristino dell’asfalto. Per l’esecuzione di un intervento di ripristino definitivo della strada nei prossimi giorni potrebbe essere necessaria la temporanea chiusura del tratto di strada. Intanto ieri l’autovettura è stata trasportata via con il carro attrezzi e il conducente ha annunciato che chiederà un risarcimento danni ad Anas.

Milena Montefiori