Auto parcheggiate fuori dalle righe? Multa da 50 euro

Ravenna, 1 marzo 2024 – Una multa di 50 euro “per i veicoli in sosta irregolare e che costituiscono intralcio al traffico”, oltre “all’interdizione all’accesso presso i parcheggi Guidarelli e De Gasperi delle auto in caso di reiterata sosta al di fuori degli spazi delimitati e in posizione di intralcio al traffico". C’è chi, evidentemente, vuoi per incapacità, vuoi per disattenzione, vuoi per menefreghismo, non ne vuole sapere di parcheggiare negli spazi ben delimitati dei parcheggi a pagamento Guidarelli e De Gasperi.

E così, da oggi, Azimut, gestore delle due aree di sosta, ha deciso di introdurre i due provvedimenti appena citati. Tecnicamente la società ha deciso l’applicazione delle revisionate ’condizioni generali d’uso’ dei due parcheggi, “al fine di disincentivare soste fuori stallo, che comportano disagi per la circolazione all’interno del parcheggio da parte dell’utenza“. Ed ecco, dunque, la penale da 50 euro e l’interdizione all’accesso nei casi più gravi. Le nuove condizioni d’uso sono state affisse nei due parcheggi. Sono allo stesso tempo visibili sul sito dell’azienda (www.azimut-spa.it; per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: 0544/451238 e info@azimut-spa.it). Da Azimut fanno sapere che le novità sono state introdotte visti i comportamenti "di persone ineducate".

Il personale della società ha tentato di avvisare gli automobilisti indisciplinati con le buone – "attraverso bigliettini, che non sono stati presi in considerazione" –, senza però ottenere i risultati desiderati. Viene citato anche un caso concreto, quello di una donna che doveva uscire tempestivamente dal parcheggio per recarsi dalla madre per un’emergenza di natura sanitaria. La sua auto era però bloccata da un altro mezzo parcheggiato male. La signora è stata accompagnata dalla mamma dal personale di Azimut con un mezzo di servizio. I parcheggi Guidarelli e De Gasperi mettono a disposizione complessivamente 208 posti auto a pagamento, 132 il primo, 76 il secondo.

Per quanto riguarda il De Gasperi, da Azimut confermano la volontà di raddoppiarne la capienza entro la fine dell’anno (l’amministrazione comunale stessa è convinta della bontà del progetto), vista la ’fame’ di spazi per la sosta riscontrata dalla società. Sono parcheggi, si legge nel sito di Azimut, “a servizio della “permanenza” in centro offerti sia ai cittadini che ai turisti“. Si ricorda “che il possesso di contrassegno turistico rilasciato da struttura ricettiva che si trova entro la Ztl non consente la sosta gratuita nei parcheggi Guidarelli e De Gasperi”.