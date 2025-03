Auto scassinate in centro a Faenza. I carabinieri arrestano 29enne

Lasciare la propria auto parcheggiata la notte in strada vicino a casa. E ritrovarsela il giorno dopo svaligiata da ignote mani. Un incubo per tanti automobilisti che nella notte tra venerdì e ieri in centro a Faenza si è materializzato per tre persone. I carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia coadiuvati dalla polizia del locale Commissariato, alla fine hanno arrestato un 29enne di origine straniera e senza fissa dimora ma che da qualche tempo frequenta Faenza. Quindi, come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, hanno accompagnato il sospettato in una cella di sicurezza dell’Arma in attesa di accompagnarlo in tribunale a Ravenna.

Quello delle auto svaligiate, negli ultimi giorni era diventato una sorta di allarme sociale a Faenza. Basti pensare che in sole 48 ore, erano state piazzate almeno cinque sortite del tutto analoghe. Ed eccoci arrivati alle 3 dell’altra notte. Secondo quanto trapelato, sembra che a realizzare che il 29enne stesse scassinando una vettura, sia stato un poliziotto in borghese a fine turno. Ieri mattina davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Katia Ravaioli, il 29enne - difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli -, dopo la convalida del suo arresto ha patteggiato un anno e due mesi di reclusione con pena sospesa. Ed è dunque tornato libero.

A corollario dell’accaduto, va ricordato che per aprire un’auto e rubare quanto contenuto al suo interno - si va dai pochi spiccioli lasciati sui cruscotti fino a documenti di circolazione e identità o borse o ancora abiti -, oltre ai classici metodi tipo finestrino infranto con pietra o martello, cacciavite nella portiera o grimaldelli nella serratura, si stanno affacciando alla ribalta delle cronache metodi diciamo meno invasivi e altrettanto efficaci. In particolare talune vetture con chiusura elettronica, si possono violare agevolmente grazie a particolari dispositivi acquistabili online a poche decine di euro. Dei veri e propri kit di apertura automobili che in taluni casi fanno molto bene il loro “lavoro“. Il consiglio è comunque sempre lo stesso: meglio non lasciare mai nulla in auto, specie se l’avete lasciata parcheggiata di notte lungo la via.