Auto si impenna in viale Alberti E finisce sopra la segnaletica

Un singolare incidente, per fortuna non grave, è avvenuto ieri mattina in viale Leon Battista Alberti, all’altezza dell’intersezione con via Wright, con un’auto che è rimasta incastrata sopra un segnale stradale.

Intorno alle 11 una Fiat 500L, che transitava nel viale alle porte del centro di Ravenna, per cause al vaglio della Polizia locale, è finita fuori strada impennandosi e rimanendo incastrata sopra la segnaletica. Per fortuna la persona che guidava non ha riportato gravi conseguenze, ma sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in Pronto soccorso.

Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati a liberare la vettura e a ripulire la strada dai detriti.