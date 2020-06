Ravenna, 22 giugno 2020 - Certo delle potenzialità della propria auto performante, l’ha condotta fino al centro della spiaggia, salvo poi accorgersi che al momento di ripartire le gomme slittavano e non riusciva più a tornare indietro. Un sessantenne turista tunisino, di Reggio Emilia, è stato poi costretto ad attendere la polizia municipale – che gli ha inflitto una sanzione di 200 euro – e il carroattrezzi.



L’uomo, al volante della propria Citroen, si è avventurato ieri mattina sulla spiaggia libera di Porto Corsini, all’altezza dell’area demaniale del Bagno Mara, in via Teseo Guerra. Lo avrebbe fatto perché, con famiglia al seguito, aveva un grosso carico a bordo: lettini, ombrellone, frigobar e attrezzatura varia per la domenica al mare. Ma aveva sopravvalutato le prestazioni della propria vettura ed è rimasto insabbiato. La salata sanzione è scattata per la violazione dell’ordinanza balneare delle Regione, in relazione al codice della navigazione, che proibisce la sosta e il passaggio in aree di spiaggia del demanio marittimo. Sempre la Municipale, questa volta sulla spiaggia di Lido di Dante, ha multato (verbale da 5000 euro), un venditore abusivo di bibite.

