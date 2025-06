Auto troppo veloci nel centro di Lugo

Vorrei segnalare che purtroppo nel centro storico di Lugo, a poca distanza dal monumento di Baracca, ma non solo, molte persone e per la maggior parte giovani infrangono il codice della strada dove vige il limite massimo di 30 chilometri all’ora.

Lo scorso fine settimana ad esempio nella centralissima via Matteotti una macchina guidata da un ragazzo giovane, che viaggiava evidentemente a grandissima velocità, ha letteralmente buttato a terra sei enormi birilli di ghisa. Per fortuna che in quel momento non c’ erano persone altrimenti poteva davvero essere una strage, perché c’è davvero il rischio anche per chi cammina a piedi che possa essere travolto.

Purtroppo poi non c’é solo il problema della velocità delle auto, ma anche il fatto che sia le biciclette che i monopattini vanno controsenso e inoltre i furgoncini vicino agli incroci scaricano la loro merce e in questo modo le persone vanno a passare in spazi che non dovrebbero.

A mio giudizio urge la necessità di intensificare i controlli e anche mettere al piu’ presto in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali prima che sia troppo tardi.

Marco Larici