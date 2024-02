‘Autobiography’ sul palco. In teatro si danza sulla vita

La stagione di Danza al teatro ‘Alighieri’ di Ravenna si apre stasera alle 20.30 (e in replica domani alle 15.30) con una punta di diamante della danza contemporanea, ovvero la Company Wayne McGregor.

Colto e spregiudicato, Wayne McGregor ha un tratto inconfondibile, con cui esplora una visione distonica del corpo, specchio di un mondo frammentario e disfunzionale. È dall’interesse del coreografo inglese per il corpo come “archivio” che nasce ‘Autobiography’, creata in collaborazione con i danzatori della compagnia sulla partitura elettronica di Jlin…e sull’algoritmo creato da Nick Rothwell per mettere in relazione i dati del Dna del coreografo con memorie personali e il corpo degli interpreti.

Sempre nuova a ogni spettacolo, la coreografia in scena a Ravenna è una meditazione sul passato e sui futuri possibili; si avvale di Aisoma, un strumento di intelligenza artificiale – messo a punto con Google Arts and Culture – al quale sono stati somministrati cento secondi dall’archivio coreografico di McGregor. Così i danzatori si confrontano con nuove opzioni di movimento, contenuti alieni introdotti nell’ecosistema coreografico: la vita riscrive se stessa, interrogandoci sull’esperienza del corpo nel suo rapporto con la tecnologia attraverso 23 sezioni corrispondenti alle 23 coppie di cromosomi del genoma umano.

Biglietti da 10 a 30 euro; under 18 5 euro; carta giovani nazionale 18-35 anni (platea e palchi) 15 euro. Info. e prevendite 0544.249244 o su www.teatroalighieri.org.