Autobus aeroporto, nuovi collegamenti tra Bologna e il Ravennate: ecco le fermate

Ravenna, 5 aprile 2025 – ll conto alla rovescia è iniziato. Da lunedì 14 aprile, grazie al potenziamento del collegamento giornaliero con l’Aeroporto Internazionale 'Marconi' di Bologna, la riviera romagnola sarà ancora più accessibile.

La nuova tratta bus andata e ritorno

Il servizio di bus, operato da Shuttle Italy Airport, si rafforza affiancando alla linea già esistente Bologna-Cesena-Rimini una seconda linea, già sperimentata con ottimi risultati, che prevede corse giornaliere andata e ritorno dall’aeroporto Marconi di Bologna a Ravenna (Stazione), Milano Marittima (Piazzale Mantova) e Cervia (su richiesta).

Il servizio porta a porta

Il collegamento bus sarà ulteriormente integrato con un servizio personalizzato di navette door to door, fornito dai vettori di VIP Srl, dal Consorzio Coerbus e dai taxisti creando dunque un filo diretto con l’Aeroporto Internazionale bolognese e consentendo ai visitatori di raggiungere in maniera comoda e rapida il proprio hotel e la destinazione di riferimento. Un'iniziativa che migliora l’accessibilità della destinazione e agevola i flussi turistici, permettendo ai viaggiatori di spostarsi comodamente con un servizio porta a porta, prenotabile online.

Riduzione traffico privato

Si tratta del potenziamento di un progetto che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprenditoria privata. Grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e delle amministrazioni comunali e provinciali coinvolte, è stato possibile rendere operativo questo servizio efficiente, economico e sostenibile. Il potenziamento della navetta non solo facilita i collegamenti con il capoluogo regionale, ma contribuisce anche a ridurre il traffico privato lungo l’asse autostradale da Bologna verso sud, con una stima di circa 25mila transiti in meno all’anno.

I servizi a bordo dei bus

La flotta di bus impiegata, composta da mezzi a basso impatto ambientale, offre ai passeggeri comfort e servizi moderni, come Wi-Fi gratuito e climatizzazione. Gli orari sono studiati per garantire la massima compatibilità con i principali voli nazionali e internazionali in partenza e arrivo dall’hub bolognese.

Coincidenze con taxi e navette locali

Un ulteriore vantaggio del servizio è la possibilità di raggiungere direttamente la destinazione finale grazie a un sistema di coincidenze con taxi e navette locali. Dalle fermate di Ravenna, Milano Marittima e Cervia, i viaggiatori possono prenotare un trasporto aggiuntivo che li accompagnerà fino all’hotel, alla propria abitazione o ad altre destinazioni della Riviera. Questa integrazione rende il trasferimento ancora più fluido, eliminando la necessità di ulteriori spostamenti autonomi e garantendo un’esperienza di viaggio continua e confortevole.

Le due linee dell’estate 2025

Nel corso dell’estate 2025 saranno quindi due le linee principali attive: quella di collegamento tra l’Aeroporto di Bologna con Ravenna (Stazione), Milano Marittima (Piazzale Mantova) e Cervia (Stazione- su richiesta), il cui servizio prevede il trasporto tramite autobus combinato con navette locali, gestito da Transfer Ravenna e da Taxi Cervia per i collegamenti ai lidi cervesi e la linea che segue il tragitto Bologna Aeroporto, Cesena (Piazzale dell'Accoglienza), Rimini (Stazione ferroviaria) e Rimini (Viale A. Fada).

Orari e costi

Anche in questo caso, il servizio permetterà ai viaggiatori di usufruire di autobus combinati con taxi per raggiungere la propria destinazione finale in modo pratico ed efficiente. I transfer saranno svolti tutti i giorni 4 volte al giorno con questi orari: da Bologna alle ore 4.30 – 9-30 – 14.30 – 18; da Milano Marittima alle ore 2.00 – 5.00 – 11.00 – 15.00.

Il costo è di 27 euro a tratta per persona. Per info: www.shuttleitalyairport.it.