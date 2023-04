Autobus e furgoni: via Mariani è pericolosa

Sono un residente di via Mariani a Ravenna e vorrei denunciare una situazione che perdura da anni e che, in questi ultimi tempi, è peggiorata sempre più. La nostra via, nonostante sia a traffico limitato, è percorsa da un traffico intenso e veloce. I mezzi più pericolosi sono gli autobus, troppo grandi per attraversare una strada così stretta e in pieno centro come via Mariani. L’altra mattina una ragazza in bicicletta si è dovuta fermare ed è dovuta salire sul marciapiede perché l’autobus, non dandole la precedenza, né fermandosi, l’ha stretta in modo tale che lei si è spaventata.

Da anni si parla di impedire il passaggio degli autobus grandi, ma finora niente è stato fatto. La mattina poi via Mariani è piena di furgoni e camioncini che parcheggiano ovunque, quasi sempre sui marciapiedi visto che la strada è stretta, ma anche i marciapiedi sono stretti e quindi se occupati dai mezzi costringono le persone a scendere in strada. Più di una volta è capitato che i furgoni parcheggiassero anche davanti ai portoni delle abitazioni, mettendo in difficoltà soprattutto chi doveva uscire in bicicletta. La situazione di via Mariani è grave e sarebbe ora di intervenire per trovare una soluzione definitiva.

Lettera firmata