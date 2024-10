Autobus elettrici: "Entrati in funzione i primi tre mezzi"

Sono entrati in servizio, nella rete urbana di Ravenna, i primi autobus di Start Romagna 100% elettrici. Si tratta di tre veicoli Karsan full electric da 8 metri.

"Entra nella fase finale il processo previsto da nostro piano industriale di dotare le linee urbane di mezzi cento per cento elettrici con lo scopo di ridurre emissioni inquinanti nelle città – il commento del presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti -. Con l’avvio del servizio sulla linea 1 parte un cammino graduale che vedrà entro la fine del prossimo anno, con il completamento dell’elettrificazione del deposito di via dell’Industrie, crescere da 3 a 31 il numero di mezzi impiegati a Ravenna".

I nuovi autobus (come quello nella foto) sono facilmente identificabili grazie ad una livrea verde che riporta la scritta e la raffigurazione grafica ’caricamento in corso’, ad indicare un processo, quello di inserimento di bus elettrici, che sarà graduale. Per l’elettrificazione della flotta nel bacino di Ravenna, sono stati stanziati complessivamente 12,8 milioni di euro, completamente finanziati con risorse del Pnrr e del Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile, mentre per le infrastrutture sono previsti circa 2,6 milioni di euro, finanziati dal Psnms.