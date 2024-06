Autobus prende fuoco vicino all’Alberghiero

Un autobus di linea è andato a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Cervia, all’incirca verso le 18.30. Per fortuna all’interno del mezzo non c’era nessuno: l’autista, notando che qualcosa non andava mentre il mezzo era in movimento, si è fermato nel parcheggio della scuola Alberghiera.

È stato lì che dal mezzo ha iniziato a sprigionarsi del fumo, fino al divampare delle fiamme. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Cervia con due mezzi per spegnere velocemente l’incendio, che in poco tempo ha avvolto completamente il mezzo.

Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell’episodio e la prontezza dell’autista ha evitato che potesse accadere qualcosa di brutto mentre il mezzo si trovava in mezzo al traffico: nel parcheggio infatti l’autobus si è bruciato senza particolari pericoli per altri e senza intaccare oggetti o edifici. Ora spetterà ai vigili del fuoco chiarire le cause che hanno portato a questo episodio.