"Autobus senza pedana, disabile rimasto a terra"

I consiglieri di Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis e Gino Guidi denunciano "un episodio gravissimo di inaccessibilità del trasporto pubblico verificatosi recentemente. Una persona in carrozzina (foto di repertorio) non è riuscita a salire su un autobus a causa della mancanza di automezzi accessibili, una problematica che si inserisce nelle diffuse barriere architettoniche presenti sul territorio, dai marciapiedi sconnessi all’assenza di scivoli pedonali adeguati. L’evento evidenzia nuovamente una situazione di mancata attenzione verso chi ha maggiori necessità, non tollerabile in una città civile". Il partito annuncia la presentazione di un’interpellanza al sindaco e alla giunta, per chiedere: "quali misure concrete verranno adottate per eliminare le barriere architettoniche e garantire l’accessibilità degli autobus; quali tempi e budget sono previsti per rendere il trasporto pubblico davvero inclusivo; quali strumenti di monitoraggio e controllo saranno attivati per verificare il rispetto delle nuove disposizioni; quali iniziative di formazione del personale e di adeguamento delle infrastrutture sono previste sul territorio; come verrà assicurato il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini con disabilità nel processo decisionale". "È inaccettabile che promesse elettorali non si traducano in azioni concrete".