Autobus, troppe corse saltate: "Cerchiamo autisti anche all’estero"

Ieri pomeriggio sono saltate più della metà delle corse degli autobus in città, e anche nei giorni scorsi la media si attestava sul centinaio. Sono giorni duri per il trasporto pubblico, fiaccato da anni dalla mancanza di autisti. E questa settimana, in cui alle difficoltà ben note si sono aggiunte altre assenze (per malattia, ferie e permessi), Start si è ritrovata a fare i conti con un numero di autisti nettamente inferiore a quello che servirebbe per coprire il servizio. Il risultato è stato un numero di corse saltate superiore a quanto fosse mai capitato in passato. "Nell’ultima settimana le assenze sono state un po’ superiori rispetto a quelle del periodo covid" spiegano dall’azienda, ricordando i tempi duri in cui molti lavoratori rimasero a casa per l’assenza del green pass. Nei prossimi giorni ci si aspetta che la situazione migliori: le vacanze scolastiche ridurranno il numero delle corse, rendendo più semplice coprire i turni. Il problema di fondo, però, rimane: Start cerca autisti da anni senza successo. Tanto che da mesi ha un accordo con l’agenzia interinale Randstad e cerca personale anche all’estero. "Stiamo cercando ovunque, ma il problema è in tutt’Italia – spiegano dall’azienda –. Abbiamo rinvigorito la selezione pubblica con Randstad, abbiamo sondato anche il fronte straniero di chi vuole venire in Italia a lavorare. Continuiamo a formare e inserire giovani, ma occorre tenere conto che in media 60 autisti ogni anno vanno in pensione in Romagna. Solo per restare in pari con i numeri, quindi, dobbiamo introdurre 60 lavoratori all’anno". E per legge sono richiesti requisiti fisici, oltre ovviamente alla patente specifica "che da sola costa poco più di 4.000 euro – prosegue Start –: una spesa di cui ci facciamo carico noi per favorire l’ingresso dei ragazzi. Ci sono poi altre regole: ad esempio un ragazzo che abbia una vista di 10/10 da un occhio e solo 8/10 dall’altro non supera la visita medica, non importa se ha gli occhiali. A ciò si aggiunge che diversi ragazzi emigrati dal sud ora stanno tornando a casa perché là molte aziende del trasporto pubblico hanno riaperto le assunzioni".

Ciò che sembra assodato è che in generale il lavoro non attiri particolarmente i ragazzi: "Tanti giovani non vogliono farlo perché ci sono i turni il sabato, la domenica e la sera – dice Start –. Qualcuno dice che guadagnano poco... Ognuno ha le proprie ragioni". Il riferimento è alle sigle sindacali, che da anni chiedono un aumento degli stipendi. "Il contratto collettivo prevede circa 1.300 euro come salario di ingresso e 14 mensilità – conclude l’azienda –, ci sono poi alcuni benefit fra cui un premio di risultato a fine anno legati alla contrattazione di secondo livello".

Sara Servadei