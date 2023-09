Autocarro ’tocca’ il cavalcavia di via Ballardini: controlli alla struttura

Piccolo incidente ieri sulla circonvallazione di Faenza, a causa del quale però si sono rese necessarie oltre due ore di verifiche strutturali sul cavalcavia di via Ballardini. Alle 15,30 un autocarro di una ditta di Modigliana che percorreva viale Assirelli in direzione Forlì trsportando un escavatore, ha toccato la sovrastruttura del ponte, ed in particolare le travi dello stesso. Il conducente del mezzo si è fermato, ed ha allertato la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina intervenuta sul posto con una pattuglia. Immediatamente è stata attivata la procedura di messa in sicurezza e di verifica, di cui si sono occupati i Vigili del Fuoco di Ravenna e del distaccamento di Faenza. Sul posto anche la ditta incaricata delle manutenzioni della rete viaria cittadina, l’ingegnere e i tecnici dell’Unione della Romagna Faentina. Alle 18 l’intervento si è poi concluso con la conferma dei danni solo superficiali al ponte sopra la circonvallazione. Durante l’intervento non si sono verificati disagi critici alla viabilità. Un incidente analogo si era verificato dall’altro lato della carreggiata nel mese di maggio. Anche in quell’occasione le travi di cemento furono scheggiate senza riscontri su danneggiamenti strutturali.

d.v.