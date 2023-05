Autocostruttori, il Tar: "Il Comune paghi 70mila euro di risarcimento"

Il Comune dovrà pagare 70 mila euro come risarcimento del danno legato all’avventura degli auto-costruttori di Filetto, cioè la cifra che lo stesso palazzo Merlato aveva proposto durante il tentativo di conciliazione. E’ quanto ha deciso il Tar di Bologna respingendo il ricorso presentato da Mani Unite, società cooperativa che aveva invece inquadrato l’ammontare in oltre 600 mila euro.

La decisione dei giudici felsinei rappresenta solo l’ultimo atto di una vicenda che si trascina da venti anni esatti. E che si inserisce nel solco del cosiddetto housing sociale, lodevole formula che consente di estendere l’offerta degli alloggi anche a quelle persone che si trovino economicamente a metà: reddito troppo alto per accedere all’edilizia residenziale pubblica ma troppo basso per sostenere i costi del libero mercato. A Filetto l’iniziativa, promossa dal Comune, era partita nel 2003. Il progetto consisteva nel lavoro diretto dei 14 soci futuri assegnatari delle 14 villette a schiera per prezzi inferiori del 40-50% a quelli di mercato. Brillante iniziativa via via affievolitasi tra controversie, ritardi e persino il fallimento di una ditta dichiarato nel 2010. Ma a chi spettava il compito di vigilare? Il Tar di Bologna, con sentenza del marzo 2021 confermata nel luglio 2022 dal consiglio di Stato, aveva individuato nel Comune il soggetto competente. L’ente locale aveva cioè il "ruolo di promotore dell’iniziativa": doveva vigilare sul progetto anche senza "contratto o incarico formale". I giudici, accogliendo parzialmente la domanda di risarcimento del danno a favore della cooperativa Mani Unite, avevano sì riconosciuto, come sosteneva palazzo Merlato, che nella concessione del contratto non era "stato inserito alcun vincolo specifico".

Ma avevano pure sottolineato che gli auto-costruttori "sono soggetti privi di competenze specifiche chiamati a fornire attività di bassa manovalanza". Come dire che è "indispensabile una regia tecnica" in grado di "assicurare esperienza e professionalità". Serviva insomma una supervisione quale "elemento essenziale a garanzia del buon fine dell’operazione". E il Comune, "nonostante la situazione di inerzia dei lavori fosse conclamata già dal 2010", non era "intervenuto attivamente nella supervisione dei lavori e nella verifica della corretta gestione finanziaria".

Sul fronte risarcimenti, il Tar aveva stabilito che la riparazione economica andava calcolata tenendo conto del valore della manodopera non qualificata al momento dei lavori, delle ore dedicate; dell’eventuale contributo offerto da altre imprese con propri operai e di una riduzione del 25% sul totale a causa del "concorso di colpa della ricorrente". Ma il procedimento per il calcolo dell’ammontare, si era "concluso entro i termini stabiliti con esito negativo”. Nuovo Tar insomma, questa volta dedicato solo alla materia danaro su ricorso di Mani Unite la quale chiedeva l’ottemperanza della sentenza del 2021 e la nomina di un commissario. Con decisione pronunciata "senza la necessità di nominare un consulente tecnico", il collegio, presieduto dal giudice Ugo Di Benedetto, ha ora deciso che va tenuto "conto del tentativo di conciliazione e della proposta dell’ente locale" per una cifra definita "ragionevole anche in un’ottica di equità in una vicenda connotata dalla difficoltà di reperire documenti ufficiali".

