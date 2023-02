"Automedica a Castello, ma si può spostare"

Dal 29 gennaio scorso, l’automedica di stanza a Cotignola è stata spostata, solo per il servizio diurno, a Castel Bolognese. Ciò significa che di notte torna a Cotignola. Per il direttore dell’Unità Operativa 118 ed emergenza territoriale di Ausl Romagna, dottor Maurizio Menarini, si tratta semplicemente di un adeguamento del servizio al nuovo contesto dinamico in cui la sanità territoriale si trova ad operare. "I cittadini dell’area lughese possono continuare a stare tranquilli – rassicura Menarini –. Oggi le postazioni di partenza dell’automedica, un tempo fisse, sono state trasformate in punti di sosta. Quindi possono cambiare ed essere rimodulate, al di là delle disposizioni previste, in base alle esigenze. Il contesto in cui oggi ci troviamo a operare è dinamico e i servizi sono strutturati di conseguenza". La scelta di modificare il punto di sosta dell’automedica resa disponibile per il Lughese, alla quale si affiancano le altre due di stanza a Ravenna e Faenza, è stata decisa incrociando dati che derivano dal monitoraggio del servizio, sottoposto all’attenzione dei sindaci. Fra gli elementi rilevati incidono il numero delle chiamate di intervento, la densità abitativa e anche le condizioni atmosferiche, che determinano la possibilità di operare dell’elicottero.

"Dal punto di vista tecnico mi sento tranquillo – precisa Menarini –. I tempi di soccorso e di successiva medicalizzazione sono coerenti con quanto previsto dalla normativa. In Romagna le ambulanze intervengono mediamente in 15 minuti, dato nettamente migliore rispetto ai 18 minuti da raggiungere nel 75% dei casi in codice rosso previsti. Solo nel 50% dei casi l’automedica interviene insieme ai mezzi di soccorso avanzato in cui operano infermieri specializzati. Nell’altra metà dei casi, la richiesta di intervento del medico è successiva". Nel Lughese operano tre ambulanze a copertura del territorio. "L’ambulanza interviene entro i primi 10 minuti – sottolinea Menarini –. Anche se l’automedica arriva due o tre minuti dopo non fa nulla. Il paziente è già stabilizzato. È sbagliato quindi concentrare l’attenzione sulla presenza del medico perché fa passare in secondo piano il vero punto di forza del territorio, ovvero la presenza di un mezzo di soccorso avanzato ogni 22.550 abitanti, un numero bassissimo se lo si rapporta ad altre realtà". L’automedica che prima sostava a Cotignola tutto il giorno e ora, al mattino, vigila da Castel Bolognese, potrà essere spostata in base alle esigenze. "La modulazione del servizi dipende da molti fattori – conclude Menarini –. Non è detto che durante il giorno l’automedica stia sempre a Castel Bolognese. Se, ad esempio, quella di Ravenna esce, quella a Castel Bolognese torna a Cotignola".

Monia Savioli