"Automediche riorganizzate ma stessi tempi"

Le riorganizzazioni che hanno interessato il sistema di soccorso preospedaliero non incidono sulla qualità delle prestazioni. È quanto è emerso durante la seduta del Comitato di distretto dedicato alle politiche sociosanitarie, tenutosi giovedì scorso, in cui l’Ausl della Romagna ha presentato ai sindaci dell’Unione della Bassa Romagna, dati alla mano, le caratteristiche del servizio. Ora sul territorio provinciale sono attivi 14 mezzi di soccorso avanzato con infermiere a bordo. Due partono da Lugo, uno da Conselice, due da Faenza, uno da Riolo Terme, uno da Alfonsine, uno da Russi, cinque dal Comune di Ravenna da postazioni diverse e l’ultimo da Cervia. Accanto alle ambulanze ci sono le 2 automediche operative h24 che dal 1 dicembre 2022 sono posizionate una a Ravenna ed una a Cotignola. Quest’ultima, da qualche settimana resta durante il giorno in sosta in altre località, in particolare a Castel Bolognese mentre di sera torna in sede. A completare il quadro del soccorso preospedaliero infine c’è l’elisoccorso ad integrazione alla medicalizzazione del territorio.

"Ricordiamo che la riorganizzazione delle automediche nasce da una scelta politica che era necessario fare, a fronte di una carenza di medici di emergenza – ha specificato Luca Piovaccari, sindaco referente per le Politiche sociosanitarie dell’Unione della Bassa Romagna –. Abbiamo quindi deciso di privilegiare la presenza dei medici in pronto soccorso, poiché appunto quello delle automediche è un servizio più dinamico e quindi più semplice da riorganizzare". I dati sembrano supportare le decisioni. Il rapporto fra mezzi di soccorso avanzato ed abitanti in provincia di Ravenna è di 1 ogni 24.000, più del doppio del minimo legale previsto dal decreto ministeriale 702015 che prevede un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti. Stessa cosa per i tempi di soccorso che devono, per legge essere uguali o inferiori a 18 minuti nel 75% dei casi codificati come codici rossi. In Romagna si parla di 15 minuti, ben al di sotto quindi dello standard richiesto e record italiano, mantenuto in tutta la Regione e conservato sul territorio anche nei primi mesi del 2023 a riorganizzazione avviata. La copertura con mezzi di soccorso avanzato degli interventi cosiddetti "tempo-dipendenti", quelli che trovano beneficio da tempi di intervento ridotti come nel caso di arresto cardiaco e ictus, risulta essere del 100% in tutta la Romagna, e quindi anche nel territorio lughese. "Per quanto riguarda l’automedica della Bassa Romagna – sottolinea Maurizio Menarini, direttore del 118 Romagna – il tempo di intervento medio è al di sotto dei 20 minuti dalla partenza, tempo assolutamente compatibile con le necessità del paziente che sia già gestito dall’infermiere".

Monia Savioli