Automobilista perde il controllo e finisce con il mezzo nel campo

Un incidente piuttosto grave si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 18 nel comune di Brisighella. A quell’ora una Fiat Panda di colore bianco, condotta da un uomo di mezza età residente in zona, e sul lato passeggero un altro uomo di mezza età, stava percorrendo via Canaletta in direzione Sarna-Brisighella. Giunti all’altezza di una curva, lungo la strada nei pressi del campo sportivo, per cause in corso di accertamento il mezzo con a bordo i due uomini è finito rovinosamente in un’area agricola. Nell’uscita di strada a quanto si apprende il veicolo potrebbe essersi ribaltato. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi e sul luogo dell’incidente si sono precipitati i Carabinieri della stazione di Brisighella per regolare la viabilità, il 118 Romagna Soccorso, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi di legge ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza. Le condizioni di uno dei due uomini sono apparse tali da far convergere l’Elisoccorso con il quale l’uomo è stato trasportato in codice di massima gravità, per dinamica, all’Ospedale Bufalini di Cesena. Per l’altro uomo, ferito, è stato invece predisposto il trasporto all’Ospedale di Faenza tramite l’autoambulanza in codice di medica gravità.