Autonoma sistemazione, domande fino a venerdì

Fino a venerdì 23 giugno sono state presentate al Cervia Informa 462 domande per richiesta

contributi. Nello specifico sono 209 le domande per Contributi per l’Autonoma Sistemazione (Cas) e 253 le domande per sostegni immediati. Il Comune ricorda che la scadenza per presentare la domanda per i Cas è questo venerdì. Possono fare domanda i nuclei familiari sgomberati o evacuati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni durante l’alluvione, che alla data degli eventi calamitosi risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell’abitazione sgomberata e hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea presso amici o parenti o altro. Sono esclusi dal provvedimento coloro che hanno trovato sistemazione nelle strutture individuate dall’amministrazione comunale e hanno soggiornato in tali strutture a spesedell’amministrazione. Le domande possono pervenire al Cervia Informa (fino a venerdì alle ore 13), oppure essere spedite con raccomandata ar all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervia, piazza Garibaldi 1, o essere spedite via PEC a [email protected]