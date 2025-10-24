Autorità portuale. Benevolo, slitta la nomina

Sta diventando un ’giallo’ la riunione della commissione 8 del Senato che deve dare il parere sulle nomine di 11 presidenti di autorità portuali, tra cui il commissario straordinario del porto di Ravenna, Francesco Benevolo. Indetta per martedì 21 ottobre non ha concluso i lavori ed è stata prima convocata e poi ’sconvocata’ per mercoledì 22 e ieri, giovedì 23.

La causa pare essere il mancato accordo sulla nomina di alcuni segretari generali, ma c’è chi ipotizza che la spaccatura nella maggioranza non abbia nulla a che vedere con i porti.

Come dichiarato dal viceministro Edoardo Rixi in caso di ulteriori rinvii, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato ieri i decreti che nominano tre nuovi presidenti insediati per primi come commissari straordinari, completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali. Si tratta di Francesco Mastro dell’Adsp del Mare Adriatico Meridionale (Bari), Francesco Rizzo per l’Adsp dello Stretto (Messina) e Bruno Pisano dell’Adsp del Mar Ligure Orientale (La Spezia).

Gli altri in attesa di votazione sono: Giovanni Gugliotti (Mar Ionio), Francesco Mastro (Mar Adriatico Meridionale), Francesco Rizzo (Adsp dello Stretto), Davide Gariglio (Mar Tirreno Settentrionale), Bruno Pisano (Mar Ligure Orientale), Raffaele Latrofa (Mar Tirreno Centro Settentrionale), Eliseo Cuccaro (Mar Tirreno Centrale), Matteo Gasparato (Mar Adriatico Settentrionale), Paolo Piacenza (Mar Tirreno Meridionale e Ionio), Domenico Bagalà (Mar di Sardegna).

A Trieste, Marco Consalvo deve ancora percorrere l’intero iter parlamentare. A Palermo, Annalisa Tardino, commissario straordinario dell’Adsp del Mare di Sicilia Occidentale, è in attesa dell’udienza del Tar Sicilia sul ricorso presentato dalla Regione siciliana, fissata per il 13 gennaio.

Tutto ciò avviene mentre è uscita la bozza di riforma dei porti che cambia radicalmente la gestione degli scali. Verrà varata la società ’Porti Spa’, che incamererà gran parte delle risorse destinate alle Adsp. La certezza è quella di perdere da subito quanto prodotto da un territorio, che non necessariamente verrà reinvestito nella comunità che lo ha generato. Per fare questo integrerà il 25% dei dipendenti delle Adsp, che nel giro di qualche anno potrebbero anche essere completamente assorbite.

Maria Vittoria Venturelli