Autorità portuale in missione a Parigi: "Cereali, un settore strategico"

"Posso affermare, senza paura di essere smentito, che il porto sarà in grado di consolidare significativamente la sua leadership nella movimentazione dei cereali tanto importante per Ravenna". Lo dichiara Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità di sistema portuale, presente a Parigi per ‘Ece, European Commodities Exchange’, la manifestazione internazionale che si è chiusa ieri alla quale si danno appuntamento tutte le aziende del settore alimentare a livello mondiale.

Una platea di 4.000 operatori (broker, importatori, agenti, spedizionieri…) per capire quale sia il futuro di questo mercato, avviare nuovi contatti e consolidare collaborazioni. Il porto di Ravenna è storicamente leader nella movimentazione anche di cereali, granaglie, farine e semi oleosi, con una media storica annuale di 5,3 milioni di tonnellate "e per questo è strategico essere presenti qui, dove abbiamo illustrato le opportunità che si aprono ora con la fine dei lavori di approfondimento dei fondali e col potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria in corso di realizzazione" afferma Petrosino. "C’è sicuramente un pacato euforismo, le previsioni sono interessanti e mi riferisco soprattutto al mercato italiano per i prossimi sei mesi, quindi anche al porto di Ravenna, che è leader a livello nazionale in questo settore", dichiara Alessandro Santi, titolare e presidente di Sagem. Non mancano attenzione e prudenza verso i fenomeni geopolitici che stanno interessando il panorama mondiale, "ma l’esperienza dei periodi passati, incluso quello del Covid, fa pensare che la resilienza delle catene logistiche a supporto dell’industria agroalimentare continuerà a essere sempre dominante – aggiunge Santi – e risponderà all’esigenza del paese e dell’industria agroalimentare italiana, che è una parte fondamentale del Made in Italy, nella maniera migliore e secondo le attese". Per Davide Busani, direttore di Viglienzone Adriatica, la presenza di società ravennati all’evento di Parigi "conferma l’importanza e la centralità del porto di Ravenna come porto di destino di prodotti alimentari e zootecnici alla rinfusa, quindi di ingresso in Italia, ma anche per alcuni segmenti del mondo delle esportazioni".

Maria Vittoria Venturelli