Autorizzata l’apertura di troppi supermercati

Lo diciamo da anni e da anni il Pd autorizza l’apertura di nuovi supermercati, ipermercati, centri commerciali, ecc. Tutte le volte il Pd va dicendo che il futuro sarà diverso ma adesso non si può far nulla perché le scelte di oggi derivano da decisioni del passato. Però le decisioni nel passato sono gli stessi che autorizzano i supermercati oggi ad averle prese. E continuano a prevederne di nuovi in barba alle promesse. Non è solo Ravenna in Comune a dirlo. Ci sono tante associazioni che difendono il territorio. Ma anche associazioni di categoria nello stesso settore commercio.

Il presidente di Ascom Ravenna ha scritto una lettera aperta indirizzata al Sindaco: "La nuova apertura del supermercato Lidl nella zona del Villaggio San Giuseppe di Ravenna è l’ennesima conferma che c’è una forte competizione tra catene del settore alimentare sul nostro territorio. D’altra parte, se non ci sono state rinunce, ma non credo, sono previste altre sette aperture di catene alimentari, legate per lo più ai piani urbanistici degli anni 2000, quando si pensava ad una Ravenna con oltre 200 mila abitanti e non come oggi a 160 mila".

Qualche avvisaglia di chiusura, in realtà, già c’è stata. Ma la macchina da autorizzazioni del sindaco non si ferma di fronte a niente.

Ravenna in Comune