Autoscontro, futuro in bilico L’area adatta ancora da trovare Confronto tra gestori e Comune

Ci sarà l’autoscontro quest’anno a Lido di Classe? Se lo chiede la località e se lo chiede, incrociando le dita, anche Riccardo Farneti, l’imprenditore che con la sua famiglia da anni lo allestisce tutte le estati. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro con l’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi a Palazzo Merlato, con l’obiettivo di trovare una soluzione. Il tempo, però, stringe. La questione riguarda l’area in cui collocare l’autoscontro. Nel corso degli anni è stato infatti spostato più volte: nel 2020 dovette lasciare il centralissimo viale Vivaldi a causa delle lamentele di alcuni residenti per il rumore.

L’anno scorso l’autoscontro era fuori dal paese, "andando verso Savio – racconta Riccardo Farneti – ed è stata una stagione disastrosa. A febbraio mi sono lamentato in un incontro con l’assessora Randi e il dirigente e ho chiesto di trovare una soluzione. Il problema, però, non è stato risolto. E pensare che Pro loco, Comitato cittadino e attività del lungomare erano tutte favorevoli perché tornassimo nel centro della località". La stagione estiva, insomma, è iniziata senza che fosse stata individuata un’area per l’autoscontro. I Farneti hanno fatto presente il problema: "L’alluvione ci ha messo in difficoltà – prosegue – perché le tappe che solitamente facevamo a Castel Bolognese e Faenza sono state annullate. Nei giorni dell’emergenza eravamo a Riolo Terme, non abbiamo avuto danni per fortuna ma da lì non abbiamo lavorato più. Tutte le sagre del Forlivese in cui andavamo sono state annullate. Siamo fermi da Pasqua, quando eravamo a Vergato, nel Bolognese. Vista la situazione disperata, ho mandato una mail all’assessora Randi e le ho detto che pur di lavorare tornavo sui miei passi, anche nell’area dell’anno scorso. Mi è stato risposto di no. E pensare che solitamente noi passavamo tutta l’estate a Lido di Classe, dai primi di giugno fino al 20 agosto. Negli anni ci siamo impegnati per la località. Sono molto dispiaciuto".

In settimana i Farneti sono stati di nuovo a Palazzo Merlato, dove hanno incontrato l’assessora Randi e proposto assieme alla Pro loco un’altra zona per allestire l’autoscontro: l’area verde fra viale Marignolli e via Cabral. Il Comune ha aperto uno spiraglio: "L’imprenditore può esercitare con l’autorizzazione su un’area abilitata allo spettacolo viaggiante, inserita nell’apposita delibera approvata dalla giunta comunale – dice Randi –. Quella di Lido di Classe è sempre stata sperimentale ed è cambiata più volte negli anni per vari problemi lamentati dai residenti o dal cinema. A febbraio l’imprenditore ci ha detto che nell’area proposta l’anno scorso non aveva lavorato, quindi quest’anno l’abbiamo tolta dalla delibera per gli spettacoli viaggianti. Anche il consiglio territoriale ha espresso parere negativo". Ora il Comune esaminerà la nuova area proposta, ma siamo già a metà dell’estate e non è chiaro se un eventuale via libera possa arrivare in tempo utile per salvare almeno parte della stagione. "Valuteremo la fattibilità della concessione – prosegue Randi – richiedendo il parere del Consiglio territoriale e degli uffici competenti. Lavoreremo in fretta, vediamo cosa sarà possibile fare. La risposta che noi diamo è massima prontezza, specie quando un imprenditore chiede di poter lavorare".

Sara Servadei