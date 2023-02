Autotrasporto, bonus patenti: arriva la piattaforma

La piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzata per richiedere il bonus patente autotrasporto, sarà attiva dal 6 febbraio per le autoscuole e dal 13 per gli utenti. Il Bonus è rivolto a giovani tra i 18 e 35 anni che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per l’autotrasporto di persone e di merci. Il Ministero ha stanziato 25,3 milioni fino al 31 dicembre 2026. Il contributo sarà pari all’80% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 2.500 euro e potrà essere riconosciuto una volta sola. La piattaforma sarà attiva in apposito link presentando istanza e compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. Sulla piattaforma saranno anche riportate anche varie informazioni.