Autovelox di via Bellucci. Un errore nei verbali?

Dopo aver segnalato che, “pizzicato” dal nuovo autovelox di Mezzano, mi è stato recapitato il verbale per posta invece che via pec, con tanto di non dovute spese postali pari a 14 Euro oggi parlerò dell’altrettanto nuovo autovelox di via Bellucci che, come il “collega” di Mezzano, sta facendo strage di multe. Questa volta non ho commesso io l’infrazione ma un conoscente che, “beccato” una decina di volte prima di ricevere una segnalazione (!), mi ha trasmesso copia di un paio di verbali chiedendo se a mio parere ci fosse qualche motivo per un ricorso (nota: prima di essere “quello del rigassificatore”, per gli amici ero “quello delle multe”).

Ho letto con attenzione il verbale, sono andato di persona a vedere la situazione e in effetti qualcosa che non quadra è saltato fuori. Infatti nel verbale è scritto che l’autovelox sarebbe “presegnalato con duplice segnaletica permanente installata 210 mt e 90 mt prima del sistema sopra indicato”, ma ciò non è vero per chi, provenendo da via Nicolodi, si immette in via Bellucci: uno dei due cartelli è posizionato su via Bellucci a sinistra di quell’incrocio e non è quindi visibile per chi svolta a destra, come è obbligatorio fare. Trovato una inesattezza (errore?) nel verbale, va da sé che si possa mettere in discussione anche tutto il resto, perché chi non è diligente su un punto potrebbe non esserlo anche in altri.

Per farla breve, ho suggerito al conoscente di fare ricorso per verbale non corretto. Sono il primo a dire che le regole vanno rispettate (anche se quando sono così tanti a infrangerle forse qualche dubbio dovrebbe venire a chi le impone) e non voglio nemmeno entrare nella solita polemica degli autovelox messi per far cassa e non per la sicurezza (ma se in tanti lo pensano qualche altro dubbio dovrebbe venire a chi sostiene il contrario) però sulla correttezza delle procedure non dovrebbe esserci discussione.

Così, mentre attendo con pazienza (da oltre un anno) che salti fuori (se esiste) il nulla osta richiesto per legge che autorizza i lavori a Punta Marina per il rigassificatore, ora devo mettere in lista anche l’invio tramite pec dei verbali per infrazioni al codice della strada e la correzione dei verbali per l’autovelox di via Bellucci. Trovare “presunti” errori commessi dall’amministrazione comunale di Ravenna sta diventando un lavoro a tempo pieno!

Riccardo Merendi