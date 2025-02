Nuovo autovelox tra Lugo e Conselice: dove e da quando

Lugo (Ravenna), 4 febbraio 2025 - Tra pochi giorni sarà pienamente attivo un nuovo autovelox fisso lungo la strada provinciale 35 ‘Puntiroli e Mensa’, a Lugo, in un tratto in cui il limite è pari a 70 chilometri orari.

Posizionamento e modalità di funzionamento

L'autovelox, che funzionerà in modalità automatica senza necessità di pattuglie sul posto, sarà posizionato prima dell'incrocio con via Predola, in direzione di Conselice. L'obiettivo è indurre gli automobilisti a moderare la velocità prima dell'intersezione, tutelando i veicoli che effettuano la svolta. Questo incrocio è stato teatro di numerosi incidenti e, su richiesta dei residenti, è stato chiesto alla Provincia di installare un rilevatore di velocità.

Periodo di prova e attivazione sanzionatoria

Inizialmente, il nuovo strumento di rilevazione della velocità sarà messo in funzione per un periodo di test. Successivamente, diventerà attivo in modalità sanzionatoria. La data verrà comunicata non appena stabilita. La Sp 35 è tra le strade individuate dal Prefetto dove è possibile installare strumenti di rilevazione della velocità, seguendo criteri che includono l'infortunistica stradale e le segnalazioni di cittadini e sindaci.

Contributo alla sicurezza stradale

La Provincia prevede che l'installazione di questo dispositivo, visibile agli automobilisti e indicante la presenza del controllo elettronico della velocità, contribuisca all'aumento della sicurezza stradale. La visibilità dell'autovelox dovrebbe avere un effetto dissuasivo, riducendo le velocità eccessive lungo tutta la strada, 24 ore su 24, in quanto il funzionamento sarà sia diurno che notturno.