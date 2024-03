Autovelox ripristinati. Ma anche strade da sistemare

Dal 25 gennaio al 15 febbraio nella nostra provincia sono stati abbattuti cinque autovelox, di competenza comunale e provinciale e saranno gli enti locali a sobbarcarsi le spese per il loro ripristino. Forse a questo non avevano pensato tutti quelli che hanno accolto con entusiasmo le gesta di quegli irresponsabili che li avevano danneggiati, come se si trattasse di azioni eroiche. Gli autovelox devono essere nuovamente installati perché devono tutelare la sicurezza degli automobilisti, ed è per questo che erano stati posizionati nei punti da cui sono stati divelti. Gli autovelox non sono un dispetto delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, né un sistema per ‘fare cassa’, come si ripete spesso. Lo dimostrano anche i dati: dopo l’incremento delle sanzioni nei primi periodi dopo l’installazione, si assiste in tempi brevi a una riduzione, perché chi percorre quelle strade abitualmente sa che lì si deve rallentare.

Gli autovelox non sono in discussione, almeno fino a quando non ci saranno ulteriori sistemi per rilevare la velocità degli automobilisti. Questo non significa che non si debbano ripristinare anche le strade e i marciapiedi.