Autovelox sulla Statale Adriatica a Cesenatico, 4.273 multe in un mese

Fa discutere il nuovo autovelox sulla Statale Adriatica a Cesenatico. L’apparecchio ’incriminato’ è situato al termine del cavalcavia sulla via Cesenatico, in un tratto in discesa, dove è difficile rispettare il limite dei 50 chilometri orari, tant’è che lo stesso Comune chiederà di alzare il limite a 70 (decideranno Prefettura, Stradale e Anas). In un mese, dal 26 maggio ad oggi, sono state registrate 4.273 multe (140 al giorno), di cui la metà per violazioni con velocità entro i 60 all’ora, una buona parte per velocità superiori ai 60, ed il 2 per cento per velocità oltre i 90 all’ora.