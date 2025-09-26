Autunno a suon di classica. Ecco i concerti della domenica

Per l’autunno musicale a Ravenna, dal 5 ottobre al 21 dicembre alla Sala Corelli del teatro Alighieri, torna il tradizionale appuntamento con i ‘Concerti della domenica’ dell’associazione Angelo Mariani. Protagonisti musicisti di chiara fama, artisti e gruppi dalle carriere già avviate, titolari di premi importanti, risorse artistiche del territorio. La rassegna, che ha oltre quarant’anni di storia, segue ‘Giovani in musica’ appena terminata con successo. "Il nostro focus sono sempre i giovani che cerchiamo di sostenere – spiega il presidente Ernesto Giuseppe Alfieri –. Quest’anno abbiamo un programma di alto livello che è stato esteso, passando da 7 a 9 appuntamenti domenicali. Confermato è anche il momento di convivialità, ossia la colazione prima del concerto, al bar Serafina, nuovo partner dell’iniziativa". Ogni domenica quindi, con il biglietto d’ingresso, sarà possibile gustare una colazione nel locale di fronte al teatro a partire dalle 10, per poi godersi il concerto delle 11. "In questi momenti così bui – afferma il direttore artistico Romano Valentini –, c’è bisogno di bellezza, di spazi di qualità e di espandere la cultura con la conoscenza. La musica in tal senso può fare tanto. Nel programma della rassegna quest’anno si intrecciano numerosi filoni. Anzitutto renderemo omaggio al compositore e pianista francese Maurice Ravel e a Luciano Berio, figura chiave nello sviluppo di Accademia Bizantina, nell’anno in cui si celebrano i 150 anni della nascita del primo e i 100 anni del secondo. Va segnalata poi la collaborazione avviata con le prestigiose Fondazioni ‘Accademia Incontro col Maestro’ di Imola e ‘Renata Tebaldi’ di San Marino. Non mancheremo di portare all’attenzione pagine di repertori poco frequentati e di spaziare infine fra i diversi generi musicali, fino alla cosiddetta musica applicata".

L’apertura della rassegna, il 5 ottobre, è affidata al soprano Mariam Suleiman e al baritono Matteo Mancini, accompagnati al pianoforte dal Davide Cavalli della Riccardo Muti Italian Opera Academy. La settimana successiva salirà sul palco il duo formato dal flautista Filippo Mazzoli e dall’arpista Agnese Contadini, entrambi vincitori di numerosi premi, mentre il 19 ottobre sarà la volta del duo pianistico composto dalla ravennate Mary Veloce e dalla riminese Francesca Cesaretti, con un’esecuzione a quattro mani di musiche di Bonis e Chaminade. Il mese si chiuderà il 26 con il Quartetto Werther, tre archi e pianoforte, che ha ricevuto il Premio Abbiati della critica musicale italiana. Due i concerti di novembre: il 16, quello del celebre violista Danilo Rossi, già prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, in coppia con il pianista Stefano Bezziccheri, un sodalizio che dura da 30 anni; il 30, l’omaggio a Berio a cura della cantante-attrice Gea Rambelli, del noto critico musicale Guido Barbieri e dell’Ensemble La Corelli guidato da Jacopo Rivani. Il 7 dicembre la soprano Vittoria Magnarello sarà accompagnata dal pianista Filippo Bittasi, mentre il 14 André Gallo – più volte ospite della rassegna – eseguirà un concerto da camera, più intimo, per apprezzare le sue qualità artistiche. Si chiude il 21 con il Beltrani Modern Piano Trio formato Pietro Beltrani al pianoforte, Daniele Negrini al violino e Tiziano Guerzoni al violoncello.

Roberta Bezzi