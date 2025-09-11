Autunno Musicale al via. Apre il pianista Lasta

La rassegna “Autunno Musicale” organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti presenta quest’anno alcuni aspetti di grande originalità per quello che riguarda la scelta dei programmi. "Alcuni anni fa – dice il Maestro Paolo Olmi –, abbiamo programmato una monografia sulle 9 sinfonie di Beethoven nelle trascrizioni d’epoca per pianoforte e visto il grande successo che ebbero quelle serate abbiamo deciso di presentare alcuni capolavori della letteratura sinfonica in originali trascrizioni per 1, 2 o 3 strumenti. Anche per quanto riguarda gli esecutori abbiamo scelto alcuni giovani o giovanissimi talenti che vogliamo seguire nei prossimi anni e che quindi compariranno spesso nelle nostre programmazioni future".

I concerti avranno tutti luogo di domenica alle 17 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri. Il primo appuntamento è con il pianista Daniele Lasta che è legato da alcuni anni alla Young Musicians European Orchestra e che sarà presente per due appuntamenti nelle giornate di questa domenica e del 28 settembre: nel suo primo concerto eseguirà la ’Sonata in si bemolle maggioreì e l’Adagio dalla Sinfonia n. 2’ di Rachmaninov; il 28 settembre invece saranno eseguite le ’Sonata n.13’ di Mozart e la ’Sonata op.109’di Beethoven. Programma molto particolare quello del 21 settembre con la ’Sinfonia Concertante per violino e viola’ di Mozart eseguita dai fratelli Emiliano ed Emanuele Gennari accompagnati dal pianista Filippo Castelluzzo. Il giovanissimo Leone Pini, ascoltato molte volte a Ravenna nelle Masterclass di Stefano Pagliani, eseguirà il 5 ottobre il ’Concerto per violino e orchestra’ di Ciaikowski e la ’Fantasia’ di Waxmann sui temi della ’Carmen’ di Bizet insieme al pianista Ludovico Falqui Massidda.

Ultimo appuntamento di eccezione il 19 ottobre con il pianista Lorenzo Bovitutti impegnato nella monumentale ’Sinfonia n. 9’ di Anton Bruckner. La rassegna è organizzata da Emilia-Romagna Concerti con i finanziamenti di Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura, Regione Emilia Romagna, Ministero dello Spettacolo, il supporto di Sapir come sponsor per i concerti del 2025. I biglietti posto unico non numerato sono in vendita presso la biglietteria del teatro Alighieri, anche online, e il pomeriggio del concerto a partire dalle ore 16.30.