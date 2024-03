Auxilia, progetto pilota per bimbi in difficoltà

L’associazione Auxilia Onlus sta svolgendo un progetto pilota dedicato ai doposcuola con la supervisione del professor Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria presso la Cattolica di Roma e socio fondatore dell’Istituto di Neuropsichiatria ReTe, Ricerca e Terapia in Età Evolutiva. L’attività dell’associazione, un caso quasi unico in Italia, riguarda il sostegno della parte pubblica carente o mancante, proprio perché nei quattro doposcuola attivi (Cervia, Milano Marittima, Savio e Tagliata) sono presenti professionisti che possono svolgere un percorso professionale, laddove se ne riscontri l’esigenza, per il miglioramento dello stato psicologico ed emotivo dei bambini e ragazzi. Il progetto pilota partirà nei prossimi mesi e i dati saranno analizzati per verificare gli esiti del programma di doposcuola. La coordinatrice dei progetti dell’associazione, la dottoressa Elena Alessandrini, ha spiegato: "Un progetto pilota con l’Istituto ReTe è per noi una grande soddisfazione e un grande riconoscimento perché l’Istituto ha messo a disposizione le sue competenze per formare i nostri operatori e psicologi coinvolti in un progetto pilota volto a verificare il benessere psicologico e la promozione degli apprendimenti nei bambini che afferiscono ai nostri doposcuola. Il supervisore del progetto, Vicari, è autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali e aveva già collaborato con noi con l’iniziativa ‘Bambini autonomi e adolescenti sicuri’. Il nostro progetto pilota utilizza strumenti specifici all’inizio e alla fine del percorso di doposcuola per appurare un reale cambiamento nei bambini e nei ragazzi che afferiscono ai 4 doposcuola. In particolare esaminiamo aspetti come: le abilità cognitive, l’apprendimento, il benessere psicologico e gli elementi emotivi e comportamentali presenti". Informazioni: 377/3993429 e auxilia.onlus.romagna@gmail.com.