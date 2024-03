Avanguardie della comunicazione. Al Mar ciclo di quattro workshop

Il MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna, diventa epicentro dell’innovazione nel panorama culturale italiano, ospitando una serie di eventi dedicati alle avanguardie della comunicazione contemporanea. La rassegna rappresenta la prima tappa del progetto “Digital Unite“, un percorso di inclusione digitale che sviluppa un programma di innovazione e animazione digitale sul territorio, per avvicinare la cittadinanza ai servizi e alla cultura digitale. Quattro workshop gratuiti, con pionieri culturali e professionisti del settore della Comunicazione Social e dell’Arte. Si inizia il 12 marzo con “Community“, dalle 16 alle 18.30: workshop di community building per scoprire le tecniche di uno dei principali account turistici mondiali insieme a Francesca Giovinazzo e Tommaso Fogliata, il duo di creator che ha costruito, con i loro due account @TakeMyHearthEverywhere e @TravellingThroughTheWorld, una comunità di 5 milioni di utenti; 26 marzo “Trends“, dalle 16 alle 18: come le tendenze visive dei social influenzano il nostro modo di vedere il mondo. Un workshop per leggere, capire e anticipare le tendenze emergenti e applicarle nel contesto culturale, con un focus particolare sul Trend Forecasting per analizzare e decodificare gli interessi delle persone anche con l’uso pratico degli strumenti di intelligenza artificiale. Dalle 18 alle 19 talk con Gianvito Fanelli, designer e fondatore di Vita lenta; 4 aprile “Image“ (16-18): impara a produrre contenuti di forte impatto utilizzando i nuovi linguaggi visivi dei social. Workshop con esercizi pratici insieme ad esperti in creazione di foto e video che diventano virali. Dalle 18 alle 19 talk con Maria Vittoria Baravelli, curatrice e art sharer. Il 23 aprile infine “Narrative & Media“: come sta cambiando la narrazione nei nuovi media? La comunicazione si è trasformata, in meglio e in peggio, con piattaforme come TikTok, Instagram, X e Facebook. Tecniche, case history, trucchi e approfondimenti sulle frontiere dello storytelling digitale attraverso nuove piattaforme per il racconto del patrimonio culturale. Dalle 18 alle 19 talk con Massimiliano Tonelli, direttore di Artribune. La partecipazione è gratuita; iscrizioni www.mar.ra.it