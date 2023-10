Avanti con i lavori per il bacino di laminazione

Sono preoccupati i cittadini del quartiere Lugo Ovest. I timori legati all’arrivo della stagione invernale e alle sue conseguenze, con in particolare le piogge, sono stati al centro della riunione della Consulta, la prima a essere convocata con la presenza degli amministratori, dall’alluvione. A interessare, soprattutto, lo stato di avanzamento dei lavori del bacino di laminazione, divisi fra due appalti coperti da fondi Pnrr per una spesa complessiva di un milione di euro, che avrebbero dovuto concludersi a maggio. Una scadenza che l’unica ditta presentatasi alla gara di appalto e quindi, per questo vincitrice del cantiere, ha posticipato per arrivare a dicembre. A fare il punto sono stati il dirigente dell’Area Servizi al territorio Fabio Minghini, la capo settore progettazione del Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale Paola Silvagni e i direttori dei lavori, Alberto Zaffagnini e Fabio Paganini, entrambi dipendenti del Consorzio.

Per il primo stralcio , concluse le opere nel parco Golfera, sono in corso i lavori di derivazione delle acque da via Paurosa verso il canale dei Mulini che servirà alla messa in esercizio e funzione, entro il 2023, della stazione di sollevamento predisposta per sgravare il comparto delle acque bianche superficiali e utilizzare in caso di necessità proprio il canale dei Mulini. Gli interventi del secondo stralcio, invece, riprenderanno alla fine della stagione irrigua e porteranno alla riprofilatura ed efficientamento del canale dei Mulini nella parte di valle fino a oltre l’abitato cittadino. Gli interventi pare abbiano effetti positivi sullo svuotamento del tratto più basso della rete fognaria, quello che in caso di pioggia eccessiva è il primo ad andare in crisi. "Si tratta di interventi di grande importanza – ha sottolineato l’assessora Valmori –. Tuttavia va chiarito che questi lavori non possono fare nulla rispetto a quello che abbiamo vissuto a maggio, quando il reticolo dei canali secondari è collassato sotto il peso dell’acqua del fiume Senio che proveniva dalla rotta di Tebano". Una considerazione che ha spostato l’interesse dei cittadini su un altro punto, non inserito all’ordine del giorno ma importante, relativo allo stato delle fognature, soprattutto nella zona di via Canaletto, l’ultima a essere liberata dall’acqua dopo 5 giorni di alluvione. "Su questo preciso punto – ha sottolineato Valmori – intendiamo tornare in successive riunioni che il sindaco Ranalli intende organizzare nei quartieri". In attesa che ciò accada, mercoledì 25, nella sala teatro parrocchiale di San Lorenzo, si parlerà degli interventi eseguiti sul fiume Santerno nell’incontro organizzato alla presenza di Marco Bacchini, responsabile dell’ufficio di sicurezza territoriale e protezione civile di Ravenna e di Caterina Mancusi, responsabile dell’assetto idraulico del territorio.

Monia Savioli