"Avanti con i lavori per ricostruire il ponte sul canale Magni lungo la provinciale crollato per le conseguenze del maltempo"

"Procedono a pieno ritmo i lavori per la ricostruzione del ponte sullo scolo consorziale Cupa, noto anche come ‘Canale Magni’, lungo la strada provinciale 4 a Prada, crollato a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. Si stanno mettendo in campo tutte le azioni possibili per ultimare l’opera il prima possibile, lavorando anche in notturna a causa dell’emergenza caldo che in queste ore sta interessando il territorio

ravennate".

È quanto fa sapere il sindaco e presidente della Provincia di

Ravenna Michele de Pascale. "L’obiettivo dell’amministrazione provinciale - spiega - è quello di garantire la massima rapidità dell’intervento non solo per ripristinare la fruizione di una strada che ha un ruolo strategico nell’ambito della mobilità interprovinciale tra

Ravenna e Forlì, ma anche per dare una risposta concreta ad un’area del territorio pesantemente colpita dall’alluvione, attraverso una nuova opera infrastrutturale viaria al servizio della comunità".