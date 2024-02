"Avanti insieme, partendo dall’ambiente"

Venerdì scorso al centro sociale ‘Il Cotogno’ di Cotignola, in una sala gremita di persone, il candidato sindaco Pd Federico Settembrini ha lanciato la campagna elettorale che accompagnerà la lista civica ‘Insieme per Cotignola – Centro sinistra’ fino alle elezioni comunali di giugno. ‘Dire, fare … partecipare’ è il titolo scelto per la serata durante la quale Settembrini ha illustrato, assieme al sindaco di Cotignola Luca Piovaccari e al coordinatore comunale del Pd Samuele Staffa, il percorso partecipativo che accompagnerà la campagna elettorale. Quarantotto anni, sposato, tre figlie, assistente tecnico di laboratorio al liceo scientifico di Lugo, il candidato sindaco ha parlato di valori e punti cardine su cui sarà costruito il programma: cultura e associazionismo, scuole e ambiente.

"L’ambiente – ha spiegato Settembrini – è un tema importante e per salvaguardarlo tutti noi con piccoli gesti quotidiani possiamo fare la differenza, anche se naturalmente piantare nuovi alberi è altrettanto fondamentale. Vorrei inoltre dare un aiuto ai cittadini più anziani per quanto riguarda lo ‘Spid’ e i fascicoli digitali. Anche l’edilizia pubblica è un problema che va affrontato a livello di Bassa Romagna, aprendo magari alla collaborazione tra pubblico e privato". "Settembrini – ha ricordato il sindaco Piovaccari – era molto attivo nel volontariato locale, così gli chiesi di entrare a far parte della mia squadra. Accettò e abbiamo fatto insieme un percorso lungo dieci anni, nei quali credo abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso per lui inizia un percorso più difficile ma sono convinto sia pronto per affrontarlo, perché ha sempre voglia di imparare e ottime capacità". Tante le persone che nel corso dell’incontro sono intervenute per parlare di come hanno conosciuto e collaborato con Settembrini in questi anni in veste di assessore del Comune di Cotignola. "‘Sentire comune’ – ha sottolineato Settembrini – è una delle frasi chiave della mia campagna elettorale perché noi siamo una comunità e tale dobbiamo sentirci. L’associazionismo cotignolese è uno dei nostri punti di forza e continuare o tornare a parlare tra noi è la cosa più importante". Al centro sociale ‘Il Cotogno’ si è parlato di molti temi anche se forse non c’è stato il tempo per affrontarli tutti. Dopo la diffusione dei questionari pensati per raccogliere opinioni, idee e proposte tra i cotignolesi sui principali temi cittadini, adesso si apre la seconda fase di questo percorso partecipativo. "L’appuntamento – precisa Settembrini – è per lunedì 12, giovedì 15 e lunedì 19 alle 20.30 nella sede Pd di Cotignola in via Matteotti 79. I partecipanti saranno chiamati a elaborare le indicazioni raccolte con i questionari e a fare una sintesi delle priorità emerse. Si tratta della seconda tappa di un cammino che ci porterà, nei prossimi mesi a un programma elettorale condiviso con la comunità".

Daniele Filippi