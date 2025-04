Avanza il cantiere della ’Filastrocca’

Proseguono i lavori della ditta Cisanova Srl al cantiere della nuova sede della scuola dell’infanzia La Filastrocca, nella zona di Lugo Nord. Nello specifico, è in corso il montaggio delle strutture reticolari metalliche che costituiranno le facciate a vetrata e nei prossimi giorni verranno valutate le pavimentazioni più adatte in legno e linoleum per la compatibilità con l’impianto radiante. Della struttura in costruzione spicca la copertura definita ’Onda di legno’, realizzata in legno lamellare con un andamento curvilineo. Il nuovo plesso che sta sorgendo in via Bertazzoli sorge in un’area adiacente al nido d’infanzia Arcangelo Corelli, con il quale andrà a costituire il primo polo dell’infanzia 0-6 della città di Lugo. L’intervento, dal costo di 3 milioni di euro, è interamente finanziato con contributo Pnrr dei fondi dell’Unione europea - Next Generation Eu.